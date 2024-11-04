رغم الأمطار.. تداول 146 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت حركة التداول والملاحة بميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية رغم موجة الطقس السيئ، إذ يجري شحن وتفريغ 35 سفينة تحمل بضائع عامة، وحاويات، وصب جاف وسائل.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه جرى تداول 146 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية تشمل صب جاف وسائل وبضائع عامة وترانزيت.

وأضاف بريقع، أنه جرى تداول 2170 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة بواقع 1160 حاوية واردة و1010 حاوية صادرة بواقع 46.5% تقريبًا من إجمالي الحاويات المتداولة.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.

كانت أحياء الإسكندرية، شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مساء أمس، فيما لم تؤثر الأمطار على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.