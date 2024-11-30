تنظيف 5 شواطئ من البلاستيك في الإسكندرية.. والمصايف تكرم 13 غواصًا -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت جمعية "خليك إيجابي"، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة توعوية للشباب لتنظيف شواطئ جليم العام وستانلي السياحي والسلسلة المميز، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشملت الحملة توعية الرواد والمتطوعين بخطورة إلقاء المواد البلاستيكية على رمال الشاطئ أو داخل مياه البحر لما تمثله من خطورة كبيرة على الثروة السمكية ويساعد على انتشار الأمراض الخطيرة .

وفي سياق متصل، كرم الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، 13 غواصًا لتنفيذهم حملات على مدار شهر أكتوبر الماضي لتنظيف قاع البحر من المخلفات البلاستيكية.

وأشار عبد الرازق، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه جرى تنفيذ حملتين لتنظيف قاع البحر بشاطئي ستانلي السياحي والسلسة، منوها إلى تنفيذ العديد من تلك الحملات التي تساعد في تنظيف قاع البحر والحفاظ على الحياة البحرية خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف على ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ عليها وضرورة تنفيذ حملات تهدف إلى رفع وعي رواد الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر.