طالبت طليقها بنفقة الأولاد.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل وسط الشارع بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عزبة الشيمي التابعة لمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة تدعى "أصالة" بعد أن تجرد طليقها من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتلها بعدة طعنات وسط الشارع لتسقط على الأرض مفارقة الحياة.

لم تكن تعلم "أصالة" أن مطالبتها بنفقة أطفالها سيكون الثمن حياتها، حيث كانت تعمل بائعة للخضار من أجل الإنفاق عليهم، ولكن مصاعب الحياة دفعتها للمطالبة بحقوقها بعد حياة تعيسة عاشتها مع زوجها انتهت بالطلاق.

المجني عليها كانت تعول 3 بنات، وكانت تبيع الخضار لكي تنفق على أطفالها بعد قيام الزوج بتطليقها وعدم تكفله بنفقتهم.

وكشف شهود العيان، أنه يوم الجريمة عقد المتهم العزم على الذهاب إلى السوق في منطقة عزبة الشيمي بالخانكة لمعاقبة طليقته على مطالبته له بأموال النققة، حيث قام بسبها وسط المارة وافتعال مشاجرة معها، ليفاجأ الجميع بإخراجه سكينا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالته لجهات التحقيق التي أمرت بحبسه.

كان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط ربة منزل جثة هامدة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، حدوث مشاجرة بين المتهم وطليقته المجني عليها وتدعى "أصالة أحمد" تعمل بائعة خضار خلال عملها بالسوق بسبب خلافات بينهما، وطعنها الأول بسلاح أبيض "سكين" في وسط الشارع ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد شويته والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.