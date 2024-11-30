لأهالي نواي والروضة بالمنيا.. بدء تلقي طلبات ترخيص 270 سيارة ميكروباص غداً

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فتح باب ترخيص سيارات الأجرة (الميكروباص) سعة 14 راكبًا، لعدد 270 سيارة جديدة بالوحدات القروية التابعة لمركز ملوي، ضمن خطة المحافظة لتطوير وسائل النقل الداخلى وتخفيف الضغط على وسائل النقل العامة وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص 175 سيارة لقرية نواي، و95 سيارة لقرية الروضة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.

وأكد المحافظ، أن تلقي طلبات الترخيص سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 21 يومًا، على أن يتم تقديم الطلبات من خلال المركز التكنولوجي لمركز ومدينة ملوي.