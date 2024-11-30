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مصرع شخص صدمه قطار في القليوبية

08:19 م السبت 30 نوفمبر 2024

مصرع شخص صدمه قطار

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه صدمه قطار بمنطقة مزلقان ذكي بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ذكي، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال عائلة المتوفى.

مصرع شخص صدمه قطار مزلقان ذكي القليوبية
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