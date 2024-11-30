محافظ المنيا يوافق على إعادة فتح باب تراخيص سيارات الأجرة.. تعرف على التفاصيل

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، إعادة فتح باب التقديم للحصول على تراخيص سيارات الأجرة بجميع خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، ولمدة 21 يومًا، ويأتي استجابة لمطالب المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم في التنقل بشكل آمن وسهل بين مختلف المناطق، بما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

كما أوضح المحافظ أن التقديم سيكون متاحًا لكافة المقيمين داخل نطاق الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختصة، على أن يتم تقديم الطلبات من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية المعنية.