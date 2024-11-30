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بالصور.. وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الحجناية فى البحيرة

07:23 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    وزير الشباب بتابع أنشطة المركز
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    وزير الشباب ومحافظ البحيرة
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    مركز شباب الحجناية
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    تدريبات كرة القدم بمركز شباب الحجناية
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البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، والدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة، مركز شباب الحجناية بمركز دمنهور.

اطلع الوزير على مجموعة من الأنشطة التي يقدمها المركز ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تهدف إلى تنمية المواهب الحركية ودعم الأطفال والشباب من ذوي المهارات الحركية الخاصة وتوفير إرشادات مهنية، بالإضافة لعدد من الأنشطة التخصصية والتى تهدف الى تعزيز المهارات والقدرات الرياضية والثقافية للمستفيدين.

وأشاد وزير الشباب، بالإمكانات المتوفرة بالمركز، والتي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتطوير المهارات وتمكين الشباب من مختلف الفئات العمرية.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أهمية الشراكة المستمرة بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، مشيرةً إلى أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية" تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم.

أشرف صبحي وزير الرياضة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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