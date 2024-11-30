وزير التعليم العالي من السويس: ندعم تحويل الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة مضافة

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السويس - حسام الدين أحمد:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي.

وشدد على أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

ووجه عاشور، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

وأشاد الوزير بإدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

قدم المجلس الشكر لجامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم التهنئة للدكتورة صابرين جابر لتعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنين لها التوفيق وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد عاشور، بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وثمن الوزير جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم.

وأشار إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية، لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر المُقبل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور، بهدف تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والقرارات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها.

كما شمل بروتوكول التعاون في تجهيز كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وفق المعايير الطبية الدولية، والتعاون في بناء الهيكل الأكاديمي لكلية الطب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين وتنمية قدراتهم.

إضافة إلى تبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا).

وتنص المادة (19 مكررًا) على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا وتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.