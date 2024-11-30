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بينهم أطفال.. إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم بأسيوط -صور

06:20 م السبت 30 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم
  • عرض 4 صورة
    حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم
  • عرض 4 صورة
    حادث انقلاب سيارة محملة بالطماطم
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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 17 شخصًا، معظمهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطماطم على طريق محور منفلوط الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم" 9875 ى ب"، محملة بالطماطم وتقل عمال مزارع. أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم؛ وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

حادث سيارة انقلاب سيارة محور منفلوط الصحراوي
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