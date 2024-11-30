بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد موقع تطوير منطقة أسفل كوبري أبو الجود

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الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مشروع تطوير أسفل كوبري أبو الجود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لاستغلال المساحات الغير مستغلة الكائنة أسفل الكباري، الاستغلال الأمثل مع تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.

واستمع محافظ الأقصر، إلي شرح مفصل عن المشروع قبل وبعد التطوير ، وكان برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وأكد المحافظ، أنه بعد أن كانت هذه الأماكن تحولت إلى مقالب قمامة وانتشار للحشرات، مما يؤدي إلي انتشار الأمراض، لذلك يجب علينا التحرك والمتابعة، من أجل مشاهدة مظهراً حضارياً جاذباً للماره، وتحقيق طموحات وآمال الشعب الأقصري في توفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا الإطار جرى تكليف إحدى الشركات الواعدة لتطوير ورفع كفاءة أسفل كوبرى أبو الجود بشكل حضاري متنوع يجمع بين ساحات انتظار وكوفي شوب سهل الفك والتركيب ليكون مركزاً استثمارياً وتنموياً يوفر فرص عمل للشباب ويرتقي بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطئ، ومسؤولي حي وسط.