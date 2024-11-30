دورة تدريبية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم السبت، الدورة التدريبية المكثفة بعنوان "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة بين طلاب الجامعات"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم العمل الأهلي.

وشهدت الدورة التي تستمر على مدار اليوم وغدا، مشاركة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، والأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتورة صباح محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عادل زين الدين بالحضور، مؤكدًا على أهمية هذه الدورة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، ومساهمتهم في بناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام والتسامح. وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الإنسان، وأنها تسعى جاهدة لتنفيذ برامج وفعاليات تساهم في نشر الوعي بأهميتها.

من جانبه، أشاد عصام شيحة بدور جامعة طيبة التكنولوجية في دعم قضايا حقوق الإنسان، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في هذا المجال، ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أقرانهم ومجتمعاتهم.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاور الهامة، منها مفهوم حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها في مصر، ودور الجامعات في بناء الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وأهمية المشاركة الطلابية في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة صباح محمد، أهمية ما تم طرحه من أفكار ومناقشات، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي الجامعة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع.