بالصور- وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة السويس، يُرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة والمحافظة.

استهل الوزير زيارته بافتتاح مبنى جديد بالمدينة الجامعية في منطقة المستقبل بالسويس، بتكلفة مبدئية بلغت 300 مليون جنيه، وهو مُكون من دور أرضي و4 أدوار عُلوية، ويشمل المبنى 140 غرفة سعة 420 سريرًا، وجار الانتهاء من أعمال فرش الأثاث ببعض الغرف، واستقبلت المدينة الجامعية العديد من الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وافتتح الوزير مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بعد الانتهاء من المرحلة الإنشائية، والمبنى مُكون من 4 أدوار، وتبلغ سعة المبنى 2080 جهازًا للحاسب الآلي، ليتمكن أكثر من 6000 طالب من أداء اختباراتهم في اليوم الواحد، وذلك بتكلفة 100 مليون جنيه، كما افتتح الوزير أعمال تطوير معامل كلية الثروة السمكية ووحدة تصنيع المنتجات السمكية، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه.

حيث جرى تجهيز الكلية بالمعمل المائي الذي يعُد أحد أحدث المعامل المُتخصصة في مجال مُحاكاة البيئة البحرية، واستزراع وإنتاج الأسماك، وتطوير كافة مقومات المعمل، حيث تم تزويد المعامل بنظام تحكم لضمان الاستمرارية في أعمال التهوية اللازمة للأسماك لتقليل معدلات النفوق.

كما شمل تطوير المعمل نظام تشغيل كهربي متكامل وعدادات زمنية للتشغيل وعناصر الأمان اللازمة للمُحركات لتعمل وحدات المعمل بنظام أوتوماتيكي متكامل دون الحاجة للعنصر اليدوي للتشغيل والإيقاف، وتقدم كلية الثروة السمكية من خلال وحدة إنتاج وتصنيع الأسماك ما يقرب من 20 نوعًا من الأسماك المُصنعة والمُتاحة للبيع للجمهور.

وافتتح الوزير أيضًا مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة أميديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف المركز تقديم خدمات لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وقد كان لإنشاء هذا المشروع تأثيرات واضحة على كافة مُنتسبي الجامعة، ونشر ثقافة التعامل، وخدمة الطلاب ذوي الإعاقة على أسس علمية، وبلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المركز نحو 5 مليون جنيه.

كما افتتح الوزير أيضًا قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية للجامعة وإقامة مختلف المؤتمرات وورش العمل.