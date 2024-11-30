بالصور- محافظ الإسكندرية يفتتح سوق اليوم الواحد بسيدى جابر

تخفضيات تصل لـ30%.. 6 أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية| الأماكن والمواعيد

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية يرافقه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد والذي بدأ بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار.

تفقد المحافظ يرافقه السيد المهندس وكيل وزارة التموين والوفد المرافق جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الافتتاح يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن السوق يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت و الأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور، وذلك بأسعار تنافسية تصل من 15 إلى 30%.

وأشار إلى أن السوق يتميز بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز بوجود حملة طبية من صحة شرق للكشف على المواطنين و فحوصات قياس الضغط والسكر.

وأوضح أنه من المقرر إقامة السوق بمنافذ جديدة بمناطق المنشية خلف الجندى المجهول، الورديان بشارع الاسناوى، ميدان المندرة، ميدان محمد نجيب بسيدي بشر.