تخفضيات تصل لـ30%.. 6 أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية| الأماكن والمواعيد (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن إقامة 6 أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية بكافة الأحياء، على مدار أيام الأسبوع، وذلك لبيع المنتجات الزراعية والغذائية لمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت، سوق جديد من أسواق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بموقف السوبر جيت القديم بمنطقة سموحة بحي شرق، بحضور المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

وأشار إلى أن الأسواق التي جرى افتتاحها حتى الآن هي سوق اليوم الواحد يوم الخميس خلف سينما أمير بحي وسط، وسوق اليوم الواحد يومي السبت والأحد بموقف السوبر جيت القديم بمنطقة سموحة بحي شرق.

وكشف المحافظ، أنه من المقرر إقامة سوق يوم الاثنين خلف الجندي المجهول بحي الجمرك، ويوم الثلاثاء في شارع الإسناوي بمنطقة الورديان بحي غرب، وسوق يوم الأربعاء بمنطقة المندرة بحي المنتزه ثان، ويوم الخميس بميدان محمد نجيب بجوار كمال سعد بحي المنتزه أول.

ولفت خالد، إلى أن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك بأسعار مخفضة تناسب المواطنين.

وأضاف المحافظ أن سوق منطقة سموحة المُفتتح حديثًا بحي شرق يضم 30 منفذًا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات بنسب خصم 20%.