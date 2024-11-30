بالصور- إصلاح عاجل لكسر مفاجئ بخط طرد دون انقطاع المياه في أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

أشرف اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان للمشروعات، ميدانيًا على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط طرد محطة الدماس (1) بقطر 450 ملم من نوعية (GRP) أمام ميدان الزلابية، برفقة المهندس محمد علي، رئيس قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد اللواء ياسر عبد الشافي أن النهج الجديد في التعامل مع الطوارئ يعتمد على أفكار مبتكرة لتقليل أي معاناة عن المواطنين. وأوضح أنه فور حدوث الكسر تم تحويل تدفق المياه إلى خط طرد محطة الدماس (6)، مما أدى إلى استمرار إمدادات المياه دون انقطاع في المناطق المتأثرة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لإتمام إصلاح الكسر وتركيب ماسورة جديدة لإعادة ضخ مياه الصرف بشكل كامل إلى المحطة، وضمان انتظام تشغيلها بأفضل صورة.