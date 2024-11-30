بتكلف 2.4 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الجامعي بالسويس

السويس- حسام صالح:





تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستشفى الجامعي بالسويس يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، للوقوف على مستوى التجهيز تمهيدا لافتتاح المستشفى في الفترة المقبلة.

وجرى إنشاء المستشفى على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 17 عيادة خارجية، و15 غرفة عمليات منها غرفتين للمناظير، و260 سريرًا للإقامة، و26 سريرًا للطوارئ، و22 وحدة للغسيل الكُلوي، و23 سريرًا للعناية المركزية، و25 حضانة و6 معامل تحاليل، و6 غرف تحاليل.

ويهدف المستشفى الجامعي إلى تقديم خدمات صحية مُتميزة للمواطنين بمحافظة السويس ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وسيكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع في مراحله المختلفة نحو 2 مليار و425 مليون جنيه.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى مجمع المعامل المركزية بتكلفة مبدئية تتخطى الـ 140 مليون جنيه، ويضم المجمع مبنى به 3 أجنحة مكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية بمسطح 5100 متر مربع للدور الواحد، وتم الانتهاء من مرحلة الخرسانة، وجار الانتهاء من التشطيبات خلال الفترة القادمة.

وأشاد وزير التعليم العالي عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة السويس بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية، والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة السويس بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.

وأكد الدكتور عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي والبحثي لإعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور كبير بفضل الدعم غير المسبوق المُقدم من القيادة السياسية.

وأستطرد عاشور أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المساندة المُستمرة للجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي والبحثي والمجتمعي على النحو المنشود.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل أن جامعة السويس حريصة على تطوير منشآتها التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية بها، لتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بدعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية للمواطنين بمحافظة السويس والمحافظات المجاورة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح أن المشروعات الجديدة التي تشهدها الجامعة تبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليارات جنيه، وتولى الجامعة اهتمام كبير بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والصحية لديها، من خلال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتوفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، وتدريب ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخاصة القطاع الطبي لتحسين الخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ورفع كفاءة مباني الكليات وتطوير المعامل والقاعات الدراسية ورفع كفاءة البنية المعلوماتية وتقديم برامج دراسية حديثة، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية وصل عددها 125 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، لافتًا إلى الاهتمام بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قدرات العناصر البشرية بها، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

شهد الزيارة الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.