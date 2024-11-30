بينهم فرنسيتان.. مصرع وإصابة 10 في حادث مروع بمطروح- صور

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كتب - محمد البدري:

لقيت فتاة فرنسية مصرعها وأصيب 9 آخرين، اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص أجرة عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح.

تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطارا يفيد بورود بلاغ عن حادث تصادم بالمنطقة المشار إليها عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي للمدينة، انتقلت على إثره سيارات الإسعاف رفقة الأجهزة المعنية لموقع البلاغ.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ صباح اليوم السبت، وأشار إلى أن من الضحايا حالتين فرنسيتين كانا يستقلان السيارة الملاكي توفيت أحدهما.

من جانبه، أكد الدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى، وجاهزية الأقسام الحرجة والعناية المركزة لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى جاهزية قسم العمليات للتدخلات الجراحية العاجلة إذا لزم الأمر.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الإسعافات الأولية للمصابين موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لهم.