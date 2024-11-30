جثة سنوفر تثير الذعر في الفيوم.. والأمن يتحرك لحل اللغز

الفيوم - حسين فتحي:

في حادثة أثارت الرعب بين أهالي نجع عاشور بقرية سنوفر في مركز الفيوم، عُثر على جثة فلاح مقتولا وملقى وسط الزراعات بجوار إحدى البنايات، بالقرب من الطريق الفرعي الرابط بين مدينة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بالواقعة، حيث انتقل العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومعاونه النقيب أحمد وضاح الصاوي إلى موقع الحادث.

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الجثة تعود لشخص يدعى حسن علي إبراهيم، 48 عامًا، فلاح يقيم في نجع الحنفي بقرية السنباط، ووجدت عليها آثار طلق ناري.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما تولت نيابة مركز الفيوم التحقيق في ملابسات الحادثة لكشف غموض الجريمة والتوصل إلى الجناة.