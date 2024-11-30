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ضبط 1000 لتر لبن فاسد داخل معمل في بني سويف

11:55 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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بني سويف- حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط معمل ألبان غير مرخص، وداخله 1000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 300 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر لدى أحد التجار.
كما ضبطت الحملة 2 طن و600 كيلو جرام ردة، و40 جوال علف مجهولة المصدر، و ضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص وتم التحفظ علي كمية قدرها 500 لتر سولار، و500 لتر بنزين 80.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مديرية تموين بني سويف لبن فاسد حملة مكبرة التلاعب في الأسعار
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