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بالصور- انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد يعطل حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية

11:53 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالحديد بمدينة قليوب، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية باتجاه القاهرة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بانقلاب السيارة عند مدخل قليوب، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق الحيوي.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بمعدات ثقيلة لرفع آثار الانقلاب وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها. وتجري الجهات المختصة متابعة التحقيقات حول أسباب الحادث.

انقلاب سيارة نقل حادث انقلاب سيارة مدير أمن القليوبية الطريق الزراعي
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