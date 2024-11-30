معركة الفخرانية.. 6 مصابين في مشاجرة بالشوم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة؛ بسبب أولوية المرور بالطريق العام، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "كريم. أ" 28 عامًا، "علي. ص" 28 عامًا، "رفعت. ش" 52 عامًا، "أنور. أ" 26 عامًا، "محمد. ص" 34 عامًا، "محمد. ن" 39 عامًا، يقيمون الفخرانية دائرة القسم، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

أفاد المذكورين بحدوث إصابتهم، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الشوم والخشب؛ بسبب أولوية المرور بالطريق العام بالمنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.