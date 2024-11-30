وفاة "جنى إيهاب" لاعبة نادي سموحة بعد صراع مع المرض - صور



الإسكندرية - محمد البدري:

توفيت اللاعبة جنى إيهاب، لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادي سموحة والطالبة بالصف الأول الثانوي، يوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة اللاعبة چنى إيهاب أنه من المقرر إقامة العزاء الخاص بها اليوم السبت في القاهرة بالتجمع الخامس كومباوند ديار بارك ڤيلا D36، ويوم الأحد في الاسكندرية بدار مناسبات نادي الفتح بعد صلاة المغرب.

ونعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر" وأعضاء مجلس الإدارة اللاعبة "جنى إيهاب" لاعبة الكرة الطائرة بالنادي التي وافتها المنية يوم الجمعة، وتقدموا بخالص العزاء لأسرتها.

ونعت إدارة مدرسة جيرار ممثلة في الأب أنطونيوس غطاس مدير المدرسة والسيدة ميرفت برسوم وكيلة المدرسة وجميع العاملين ببالغ الحزن والأسى وفاة الطالبة جنى إيهاب عبد العزيز بالصف الأول الثانوي، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها وزميلاتها ومعلميها بالصبر والسلوان.