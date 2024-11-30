ذهب لأداء للعزاء فمات في دار المناسبات.. وفاة أمين عام نقابة المهن الرياضية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب المعزون في وفاة مسن بمحافظة بني سويف بصدمة كبيرة، عقب سقوط أحد الأشخاص مغشياً داخل دار المناسبات، ليتبين أنه فارق الحياة.

وبدأت القصة عندما توجه المعزون لأداء واجب العزاء في والد علي جابر نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز وسط مدينة بني سويف، وأثناء الاستماع لقارئ القرآن، فوجئ الحاضرون بسقوط الكابتن عماد عبد الخالق، مدير نادي المعاقين ببني سويف بالمعاش، وأمين عام نقابة المهن الرياضية مغشيا عليه، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه فارق الحياة، ليخيم الحزن على الوسط الرياضي ببني سويف.