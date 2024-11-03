بعد مقتل طالب على يد زميله.. محافظ بورسعيد يعين مديرًا جديدًا للتعليم الفني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدَّق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على تكليف محمد رفعت إبراهيم محمد، مديرًا عامًا للتعليم الفني ببورسعيد، وذلك بعد عزل حنان صبح، مدير عام التعليم الفني الأسبق، من منصبها، على خلفية مصرع طالب على يد زميله بطعنة نافذة داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية.

وتضمن القرار عزل آخرين من مناصبهم، وهم: أشرف إبراهيم شتيوي، مدير التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجمالات عبد الرحمن سلطان، رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال التعليمية، وعادل مستجير، مدير المدرسة الميكانيكية الصناعية.

كما صدَّق محافظ بورسعيد على إحالة جميع المسؤولين بالمدرسة للتحقيق بشأن الأحداث المؤسفة التي حدثت اليوم بالمدرسة، والتي تنمُّ على عدم متابعة مدير عام التعليم الفني لعمله.

وكانت مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبلت الطالب محمد عمر مهران، الطالب بالصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته وهبوط في الدورة الدموية أدّى إلى توقف عضلة القلب.

وعاينت النيابة العامة موقع جريمة مقتل الطالب داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، وطلبت انتداب عضو فني لتفريغ كاميرات المدرسة التي رصدت الجريمة ولحظة هروب المتهم.

تُباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى أسبابها وملابساتها النهائية، ومن المنتظر أن يُجرى سؤال كل من له علاقة بالأمر.

وكان فريق من نيابة بورسعيد العامة قد ناظر جثمان الطالب داخل مشرحة مستشفى الزهور، وأصدر قرارًا بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة في أسرع وقت.

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