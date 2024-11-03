محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية ذكرى انتصار معركة البرلس (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالعيد القومي للمحافظة بمناسبة الذكرى الـ68 لانتصار معركة البرلس البحرية تكريمًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، وذلك بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور أسامة الإتربي، منسق أمانة التحالف الوطني بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء التحالف الوطني بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

تضمن الاحتفال فقرات أوبريت "ولادة يا كفر الشيخ"، وتكريم عدد من أسر شهداء معركة البرلس البحرية لتذكير الأجيال القادمة بتضحياتهم.

وفي كلمته، قال محافظ كفر الشيخ إن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ في الرابع من نوفمبر من كل عام، يُخلد ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في عام 1956، والتي كانت نقطة تحول هامة في تاريخ مصر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن معركة برج البرلس تعد رمزًا للصمود والتحدي والفداء والبطولة بعد مقاومة بطولية من البحرية المصرية ضد أساطيل العدوان الثلاثي، وتميزت بإقدام واستبسال البحرية المصرية في التصدي للسفن الحربية الأجنبية، رغم الفارق الكبير في العدد والقوة، ما يعكس روح الصمود والتحدي التي يتمتع بها الشعب المصري وقواته المسلحة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، ومن بينهم أسرة الشهيد ماهر عطية عبد المجيد، وأسرة الشهيد أيمن الحاج أبو ناصر.

وقدّم منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ درع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هدية تذكارية للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تقديرًا لجهوده الوطنية المبذولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.