نجاح تعليم الكبار في محو أمية 87 ألف مواطن في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حصول فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال محو الأمية خلال العام، عقب نجاحه في تحرير 87 ألفًا و491 مواطنًا من الأمية، وحصولهم على شهادات بذلك.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التميز والإنجاز جاء نتيجة تعاون مثمر بين الهيئة ومجموعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما ساهم في تعزيز جهود محو الأمية لتنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية"، تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد المحافظ على أهمية دور الهيئة في دعم خطة المحافظة، ومشاركتها المتميزة في المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين في القرى.

من جانبه، أوضح أسامة وليم، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، أن تنفيذ خطة محو الأمية يجري بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية، منها مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والجامعة، ومديرية التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، والأوقاف، وهو ما ساهم بشكل كبير في هذا النجاح.