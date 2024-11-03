مصرع طفل صدمه القطار خلال عبوره شريط السكة الحديد شمالي قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي:

لقي صغير مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية نجع خيربة التابعة لمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع صغير صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في قرية نجع خيربة بمركز أبوتشت.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عبدالرحمن.م، 7 سنوات، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في قرية نجع خيربة بمركز أبوتشت.

جرى نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.