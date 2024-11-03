قتلها وحرق جثتها.. خلاف على قائمة المنقولات ينهي حياة ربة منزل على يد طليقها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت نيابة المنتزه ثانٍ في الإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل ربة منزل على يد طليقها، الذي طعنها بسلاح أبيض ثم أشعل النار في جثتها بمنطقة طوسون، نتيجة خلافات بينهما حول قائمة المنقولات.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمقتل ربة منزل على يد طليقها بمنطقة مساكن ضباط طوسون. انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأظهر الفحص وجود جثة ربة منزل، تبلغ من العمر 57 عامًا، أمام باب شقتها في منطقة مساكن طوسون شرقي الإسكندرية، وعليها إصابات بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسدها، بالإضافة إلى آثار حروق.

وبحسب أقوال شهود العيان، تبين أن هناك خلافات وصلت إلى ساحات المحاكم بين المجني عليها وطليقها، البالغ من العمر 64 عامًا، بسبب قائمة المنقولات، وذلك بعد انفصالهما منذ أكثر من عامين.

وأوضح الشهود من السكان وأفراد الأمن بالمساكن أن المتهم تربص بالمجني عليها أمام باب الشقة أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن، ووجّه لها طعنات بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أضرم النار في جثتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثانٍ من القبض على المتهم في كمين أعد له، واعترف بمكان السلاح المستخدم في الحادث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وقررت النيابة العامة التحفظ على جثة المجني عليها بالمشرحة، وندب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.