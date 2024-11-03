إصابة 8 سيدات في انقلاب تروسيكل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيبت 8 سيدات مساء اليوم الأحد بجروح وكسور متفرقة نتيجة انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية قرب مدخل قرية ميانة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة السيدات التالية أسماؤهن: جمالات أحمد شعبان (75 عامًا)، شيماء أمين نصر (20 عامًا)، مريم محمد السيد (16 عامًا)، حسناء يحيى سيد (17 عامًا)، حليمة وليد نصر (16 عامًا)، شهد شعبان محمد (18 عامًا)، فاتن محمد عيد (22 عامًا)، وشهد رجب حمادي (19 عامًا)، وجميعهن من قرية ميانة، ومصابات بكسور وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.

تم نقل المصابات إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.