المعمل الكيميائي يفجر مفاجأة في محاكمة قاتل صديقته السويسرية بالفيوم (فيديو وصور)

الفيوم - حسين فتحي:

أجلت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، محاكمة المتهم "ع.ج.م" البالغ من العمر 37 عامًا، ويعمل فني تمريض في شرم الشيخ، والمتهم بقتل صديقته السويسرية جابريله إليزابيث جوديروز، البالغة 70 عامًا، في قرية تونس بمركز يوسف الصديق.

تم تحديد الأسبوع الأول من يناير المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة، حيث من المقرر الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع الموكل من السفارة السويسرية في القاهرة، وأقوال الطبيب الشرعي.

خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال سائق سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها إلى مستشفى إبشواي المركزي، كما أدلى كبير الكيميائيين بمصلحة الطب الشرعي بشهادته، مؤكدًا وجود مواد مخدرة من ضمن الجدول الأول لقانون المخدرات في أحشاء الضحية.

وسمحت المحكمة لمحامي المتهم بمناقشة سائق سيارة الإسعاف، والاطلاع على دفتر البلاغات المرتبط بالقضية.

تعود الحادثة إلى 28 يونيو الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوفاة سائحة سويسرية استأجرت فيلا في قرية تونس برفقة صديقها المصري.

وتبين من تحريات رئيس مباحث يوسف الصديق، الرائد محمد كمال عبد الحميد، أن المتهم وصديقته كانا يقيمان في الفيلا معًا، ونشب بينهما خلاف أدى إلى اعتدائه عليها، حيث ضربها على رأسها، وربطها وعذبها حتى وفاتها قبل وصول الإسعاف.

ألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الجريمة، موضحًا أن الدافع كان خيانتها له، مشيرًا إلى أنهما كانا متزوجين عرفيًا وكانا يخططان للسفر إلى سويسرا معًا.

وفي تصريحات خاصة، زعم المتهم أن الضحية كانت تتعاطى مخدر "الأيس" إضافة إلى أدوية لعلاج هشاشة العظام، كما قدم دفاعه للمحكمة عقد زواج عرفي بينه وبين الضحية.

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