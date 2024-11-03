قنا تنهي استعداداتها لتنفيذ خطة التدريب المشترك صقر 140 لمجابهة الأزمات

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 140" لمواجهة الأزمات والكوارث، عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة التي تحدث بالمحافظة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت اشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة علي مدار ثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، العميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة .

واستعرضت جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، الخطط والتقارير اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، التي تتضمن كافة التنسيقات التي يتم تنفيذها، والإجراءات التي يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، بالإضافة إلى أهم النقاط الواجب اتخاذها للمواقف التعبوية مع إزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المحافظة في مجابهة الأزمات، وقدرة الأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب والكفاءة المطلوبة .

و من جانبه أكد محافظ قنا، أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يعد من أهم التدريبات التي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة المعنية، للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة الظروف الطبيعية، أو الإنسانية من خلال تدريب الفرق على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث باستخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة، ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين بالمنظومة، وتعزيز استعدادات كافة الجهات للتعامل مع الكوارث والأزمات لحماية المواطنين، وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام، وكذا تحسين قدرات الإدارة الفعالة للأزمات والحد من آثارها على المجتمع.