بعد تدهور حالته جراء حادث.. وفاة شاب داخل مستشفى الباجور بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

توفي شاب من عزبة حجازي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي، وذلك بعد 3 أسابيع من العلاج على خلفية حادث مأساوي تعرض له.

وكان الشاب "محمد عبد العزيز الجعار"، تعرض لحادث أثناء استقلاله دراجة نارية واصطدامه بآخرى، وظل داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي لثلاثة أسابيع، إلا أن حالته تدهورت اليوم، وأعلنت الأسرة وفاته، ومن المنتظر تشييع جثمانه من مسجد حافظ بمدينة الباجور فور انتهاء تصاريح الدفن.