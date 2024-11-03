فريق بحثي لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون فى جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق مركز بحوث الصحراء، حملة تضم فريق بحثي من شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ أنشطة وفعاليات برنامج "الحملة الإرشادية لتدعيم النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية" بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحطات بحوث سيناء ومحطة رأس سدر، وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل الدور الإرشادي للمحطات البحثية بتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز.

وحرص الفريق البحث على لقاء تمت القيادات التنفيذية بمديرية الزراعة بمدينة طور سيناء، والإدارة الزراعية ومجلس المدينة رأس سدر، بحضور عدد من المستثمرين وصغار المزارعين و رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمركزية، وعدد من العواقل والمشايخ القبلية

كما حرص الفريق على تجميع البيانات الأولية والثانوية ضمن الدراسة الاستكشافية لتقييم الوضع الراهن للمشكلات والاحتياجات، مما يساعد في وضع خطوات البرنامج البحثي المقبلة حتى يحقق أهدافه المرجوة .

وقالت الدكتورة إلهام يونس، الباحث الرئيسي للبرنامج، إن الهدف من البرنامج هو الحصول على مؤشر جغرافي للزيتون، بغرض تحسين القدرة التنافسية لمحصول الزيتون ومنتجاته التصنيعية في الأسواق العالمية، للاستفادة من العوامل البيئية من طبيعة ومناخ التي تتميز بها المحافظة، إضافة إلى إدخال المحاصيل الزيتية ذات القيمة الاقتصادية مثل عباد الشمس الزيتي وفول الصويا، من خلال نشر الوعي بأهميتها بين المزارعين، وتحسين كفاءة سلاسل قيمة الإنتاج والتسويق من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة التعاقدية والاقتصاد الدائري لضمان الاستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة رأس سدر، إن المحطة كمحور رئيسي في البرنامج لتعزيز فعاليتها الإرشادية، ودعم تحقيق الأهداف البحثية .