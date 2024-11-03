السبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم "توك توك" في أحد شوارع المحلة

الغربية - مروة شاهين:

شهد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري الشعبية التابعة لمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، حريقا هائلا بمركبة "توك توك"، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أتت على جميع محتويات التوك توك، وأن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.