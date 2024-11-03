القبض على 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل عامل وضرب والدته بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 3 أشقاء، لاتهامهم بإصابة عامل بجرح نافذ بالبطن، بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب خلافات سابقة، بعزبة رستم بمدينة شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى ناصر التخصصي، بوصول شاب مصابا بجرح نافذ بالبطن.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إصابة "عمرو. ع" 25 سنة عامل ومقيم بعزبة رستم، على يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجني عليه من منزله، وقاموا باصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامى، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب أمير عز الدين، والنقيب عبدالونيس خالد معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.