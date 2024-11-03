بالصور.. ميل باخرة سياحية خالية من النزلاء في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، ميل باخرة سياحية خالية من النزلاء دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وتلقي مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بحدوث ميل إحدى البواخر السياحية داخل المرسى السياحة بناحية الكرنك، وانتقلت قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية ومباحث العائمات.

وتبين من التحريات الأولية، أن المركب خالي من السائحين الأجانب نظراً لتوقفه عن العمل منذ 6 أشهر، ويشهد أعمال صيانة تجرى به حالياً، وتفاجأ طاقم الصيانة بالتمايل لدى المركب وعلى تم إخلاء طاقمها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.