أول تعليق رسمي.. السياحة تكشف ملابسات حادث غرق الفندق العائم بالأقصر -صور

الأقصر-محمد محروس:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا كشفت فيه ملابسات تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم الأحد، لحادث غرق جزئي على كورنيش الأقصر.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن هذا الفندق كان متوقفا عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي، نظراً لانتهاء تراخيصه السياحي، وعدم وجود برامج سياحية به، موضحة أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضافت أن الفندق المذكور كان متواجدا لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به، ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تواصل متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.