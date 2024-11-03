العثور على طفلة حديثة الولادة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف على طفلة حديثة الولادة على قيد الحياة، في أحد الشوارع الفرعية، اليوم الأحد.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية نزلة المشارقة التابعة لمركز ببا، على طفلة رضيعة مجهولة الهوية على الطريق الذي يربط القرية بالمركز.

وانتقل إلى محل الواقعة فريق من رجال المباحث، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة مرتدية كافة ملابسها، وليس لديها أية علامات ظاهرية.

وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة إحدى الحضانات، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.