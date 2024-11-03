ننشر أول صورة لطالب بورسعيد المقتول بطعنة من زميله داخل المدرسة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي" على صورة لطالب مدرسة بورسعيد الميكانيكية، الذي قتل في وقت سابق اليوم الأحد، على يد زميله بطعنة نافذة في القلب داخل المدرسة.

كان مستشفى الزهور، استقبل "محمد عمر مهران"، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، في حالة سيئة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

واستبعد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وذلك على خلفية مصرع طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب، كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق، وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

مصرع طالب طعنه زميله داخل مدرسة في بورسعيد