استعداداً لفصل الشتاء.. محافظ المنيا يتفقد مخرات السيول بقرية النويرات -صور

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، مخرات السيول بقرية النويرات التابعة لمركز أبوقرقاص، لمتابعة جاهزية المخرات واستعدادها لموسم الأمطار.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على نظافة المخرات والتطهير الدوري والمستمر لها لضمان كفاءة تصريف مياه السيول، بما يضمن حماية المواطنين بالمناطق السكنية والزراعية من مخاطر تجمع المياه وتدفقها.

وأكد أن المحافظة تتابع بشكل دوري كافة مخرات السيول في مختلف المناطق، في إطار الاستعداد لفصل الشتاء وحرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث نتيجة تغيرات الطقس.

كما أوضح اللواء كدواني، أنه جرى تطهير 34 مخرًا للسيول، خلال الشهرين الماضيين، بينها مخرين سيل صناعي بنطاق محافظة أسيوط، و20 مخر سيل صناعيا بمحافظة المنيا، و12 مخر سيل طبيعيا (وديان طبيعية بالجبال) بمراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الأسبوعية من العاملين لاجراءات التطهير أولا بأول لتلك المخرات، تحسبًا لأية ظروف مناخية او تقلبات جوية أو سيول مفاجئة مع دخول فصل الشتاء، والتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بتلك المخرات أو إشغالات قد تعيق سريان المياه حال سقوط الأمطار أو السيول.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، وكذلك شركات المياه والصرف الصحي لتجهيز معداتها وسيارات الكسح، لمواجهة أية موجات من الطقس السيئ أو السيول، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي.