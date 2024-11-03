دخل المستشفى لاستئصال الزائدة فخرج جثة هامدة.. الإسكندرية تشيع جنازة الطفل "سادن"- فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شيعت أسرة وأقارب الطفل "سادن" جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أبو النور بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ظهر اليوم الأحد، بمسجد النحاس بمنطقة حجر النواتية شرقي الإسكندرية.

كان الجثمان وصل إلى المسجد قادمًا من مشرحة الإسعاف بكوم الدكة بعد انتهاء الطب الشرعي من فحص وتشريح الجثمان، وذلك وسط حالة من الحزن بين أقارب وأصدقاء "سادن".

كان قسم أول الرمل تلقى بلاغًا من المدعو "عصام علي" يتهم فيه مستشفى خاص بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة نجله الطفل "سادن" 10 سنوات، إثر تلقيه جرعة تخدير زائدة.

وقال الأب في بلاغه: إن نجله دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، إلا أنه فقد الوعي تمامًا بعدها وتدهورت حالته الصحية ونقل العناية المركزة وتوفي.

واتهم والد الطفل المستشفى والفريق الطبي بالإهمال الطبي الجسيم وإعطاء نجله جرعة بنج زائدة خلال العملية الجراحية ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأمرت النيابة العامة بنقل الطفل إلى مشرحة كوم الدكة، للعرض على الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق متصل، نعت مدرسة معالي السيوف "سادن" في بيان عبر صفحتها على فيسبوك جاء فيه:" ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره تنعي إدارة مدرسة معالي السيوف الخاصة وجميع العاملين بها وفاة الطالب سادن عصام علي بالصف الخامس الابتدائي لغات".

https://www.facebook.com/Masrawy/videos/962716489234846

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