نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم عصبي فى مستشفى السنبلاوين -صور

قوافل حياة كريمة تقدم خدماتها لـ 2579 مواطنًا في جنوب سيناء -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبى بمستشفى السنبلاوين فى استئصال ورم عصبي داخل ألياف العصب الزندى باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع المحافظة على ألياف العصب الزندى.

وأشار وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى استئصال الورم بتعاون بين فريقى جراحة الاورام وجراحة المخ والأعصاب

بدوره أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن أقسام الجراحات التخصصية تعمل علي قدم وساق ونختار منها بعض العمليات للعرض والتوثيق.