تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل ربة منزل فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بالخصوص فى محافظة القليوبية، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في 16 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان فتحى شحاته السيد عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم، فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه، وتسلل من خلفها مغافلا إياها، وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمة، ووصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان فتحي شحاته السيد وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.