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أمن أسوان يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة مواطن سوداني فى نهر النيل

12:40 م الأحد 03 نوفمبر 2024

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أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم، لحل لغز العثور على جثة غريق بنهر النيل بمدينة أسوان.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق بنهر النيل بمدينة أسوان أمام البنك الأهلى.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وقامت بانتشال الجثة ونقلها الى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لرجل سودانى يدعى إبراهيم عمر صديق 44 سنة.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة التحري، وكشف ملابسات الحادث وهل هناك شبه جنائية أم لا؟

جثة نهر النيل مدينة أسوان مدير أمن أسوان محمد أبوالليل
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