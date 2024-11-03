مصرع طالب طعنه زميله داخل مدرسة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى طالب بمدرسة الميكانيكية بنين فى محافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

وكشف مصدر مطلع، أن الطالب المجني عليه يُدعى "محمد عمر مهران، والطالب المتهم بقتله بطعنة نافذة في القلب يدعى "ع.ن.ع"، وكلاهما طالبان بالصف الأول في المدرسة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدا متأثرا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، وكلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.