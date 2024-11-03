بالصور.. استياء معلمي أسيوط من إجراءات تحليل المخدرات

أسيوط ـ محمود عجمي:

تسود حالة من الاستياء بين المعلمين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بسبب الزحام والتكدس داخل مستشفى الصحة النفسية، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات والسموم للمعلمين المتقدمين للترقية هذا العام.

انتقد المعلمون سوء التنظيم وعدم مراعاة ظروفهم، حيث يضطرون للانتقال من مراكز الشمال والجنوب إلى مدينة أسيوط، مما يكبدهم عناء السفر وعند وصولهم إلى المستشفى، فوجئوا بمشهد مزدحم حيث تجمعت أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات.

في هذا السياق، صرح عزت علي حسن، نقيب المعلمين بأسيوط، بأن النقابة تحركت فور تلقي شكاوى المعلمين المطلوب منهم إجراء التحليل، تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 168 بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

وأوضح أن توافد أعداد كبيرة من المعلمين إلى مستشفى الصحة النفسية بأسيوط لإجراء التحليل أدى إلى التكدس والازدحام وتعطيل سير العمل.

وأشار نقيب المعلمين، إلى عقد لقاء مع الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لبحث حل الأزمة، وعقد اجتماع في مقر مستشفى الصحة النفسية بأسيوط مع الدكتورة سالي لمعي، مدير المستشفى، والدكتور ماجد ميلاد، وبالتنسيق مع الدكتورة حنان، مدير إدارة المعامل بأسيوط.

وأوضح أن الاجتماعات أثمرت عن إعداد جدول للمعلمين في الإدارات التعليمية، بحيث يكون لكل إدارة يوم محدد لإجراء التحليل لمنع التكدس. كما تم الاتفاق على اعتماد خمسة معامل لإجراء التحليل، وهي: معمل مستشفى الصحة النفسية بأسيوط، معمل مستشفى الصدر بأسيوط، معمل مستشفى أسيوط الجامعي، معمل مستشفى الإيمان بأسيوط، ومعمل مستشفى علوان.

وأكد نقيب المعلمين، أنه جرى إخطار محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بما تم الاتفاق عليه لتعميمه على الإدارات التعليمية.