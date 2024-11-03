إحالة أطباء للتحقيق بعد اكتشاف تغيبهم عن العمل بمستشفى بلقاس

قوافل حياة كريمة تقدم خدماتها لـ 2579 مواطنًا في جنوب سيناء -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة بمحافظة للطب العلاجى بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم الأجد، زيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ليكتشف تغيب عدد من الأطباء ويقرر إحالتهم للتحقيق.

وقال وكيل المديرية فى تصريحات صحفية، إن الجولات المفاجئة تأتي فى إطار توجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المرور الإشرافى والذى يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

وأضاف أنه جرى المرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما جرى الاطلاع على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر.

وقرر وكيل المديرية للطب العلاجي بإحالة المتغيبين للتحقيق، وذلك بعد بمراجعة الحالة الانضباطية للنوبتجية بالسهر.