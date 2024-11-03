وفاة طفل أثناء إجراء جراحة الزائدة بالإسكندرية.. وأسرته تتهم المستشفى بالإهمال - صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق في وفاة طفل أثناء إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص، فيما تتهم أسرته المستشفى بالإهمال الطبي وإعطائه جرعة بنج زائدة.

تلقى قسم أول الرمل بلاغًا من مواطن يدعى "عصام علي"، يتهم فيه مستشفى خاص بالإهمال الطبى، والتسبب في وفاة نجله الطفل "سادن" 10 سنوات، إثر تلقيه جرعة تخدير زائدة.

وقال الأب في بلاغه، إن نجله دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية إلا أنه فقد الوعي تمامًا بعدها وتدهورت حالته الصحية ونقل العناية المركزة وتوفي.

واتهم والد الطفل، المستشفى والفريق الطبي بالإهمال الطبي الجسيم وإعطاء نجله جرعة بنج زائدة خلال العملية الجراحية ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأمرت النيابة العامة بنقل الطفل إلى مشرحة كوم الدكة، للعرض على الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة الملف الطبي للطفل المتوفي وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، فيما من المقرر أن تشيع أسرته جنازته عقب صلاة الظهر اليوم من منطقة حجر النواتية.