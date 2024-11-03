إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عائلية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسد، في مشاجرة بين أبناء، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة البلينا.

وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "فيصل. ا" 34 عامًا سائق مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه "هشام" 19 عامًا عامل مصابًا بطلقين ناريين بالذراع والفخذ الأيسر، وطرف ثان "ماضي. ع" 32 عامًا مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، "عبدالحميد. ص" 62 عامًا سائق.

الطرفان أبناء عمومة، وجرى ضبطهم، وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح ناري، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري، وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

كما جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.