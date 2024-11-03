الشباب والرياضة تُكرم مدير مكتب "مصراوي" في بورسعيد

محافظات- مصراوي:

كرمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، الزميل طارق الرفاعي، مدير مكتب موقع "مصراوي" بالمحافظة، لدوره المتميز في خدمة المجال الإعلامي والرياضي بالمحافظة.

ووجه محمد عبدالعزيز المحضر مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، الشكر لمدير مكتب "مصراوي" على تغطيته المهنية المتميزة لكافة الفعاليات والأحداث الشبابية والرياضية على أرض بورسعيد، والتي كان آخرها التغطية الإعلامية لفعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

كما وجه مدير مديرية الشباب والرياضة الشكر لمجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والتي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، على اهتمامهم وحرصهم على نشر الأخبار الرياضية والشبابية بالمحافظة، وإلقاء الضوء على المواهب الشابة في بورسعيد بكافة المجالات، مشيدا بدورهم الإعلامي المهني الوطني البارز.